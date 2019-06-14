وزير الخارجية البريطانى:العلاقات بين طهران وواشنطن "فى موقف خطير جدا"

كتب: أحمد علوى

قال وزير الخارجية البريطانى، جيريمى هنت، إن العلاقات بين طهران وواشنطن "فى موقف خطير جدا"، بعدما نشرت الأخيرة فيديو تقول أنه دليل على تورط إيران فى الهجوم على ناقلتى نفط ، أمس الخميس فى خليج عمان.

وحذر وزير الخارجية البريطانى طهران من أنه إذا ثبت ضلوعها فى الهجوم على الناقلتين، فإن ذلك سيكون "تصعيدا تنعدم فيه الحكمة، ويشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل السلم والاستقرار فى المنطقة".

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، قال هنت "نحن قلقون من موقف إيران" ، ودعا الاتحاد الأوربى إلى "أعلى درجات ضبط النفس" وسط التوتر السائد بشأن اتهام الولايات المتحدة لإيران بالهجوم على الناقلتين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد: "نحن بصدد جمع المعلومات من أجل تقييم الوضع ، وسبق أن قلنا مرارا إن المنطقة ليست فى حاجة إلى المزيد من التصعيد، ولا إلى المزيد من التوتر، ولذلك فإننا ندعو إلى أعلى درجات ضبط النفس".