سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 09:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية البريطانى:العلاقات بين طهران وواشنطن "فى موقف خطير جدا"

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:51 م
وزير الخارجية البريطانى:العلاقات بين طهران وواشنطن "فى موقف خطير جدا" استهداف ناقلة نفط فى خليج عمان
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية البريطانى، جيريمى هنت، إن العلاقات بين طهران وواشنطن "فى موقف خطير جدا"، بعدما نشرت الأخيرة فيديو تقول أنه دليل على تورط إيران فى الهجوم على ناقلتى نفط ،  أمس الخميس فى خليج عمان.

وحذر وزير الخارجية البريطانى طهران من أنه إذا ثبت ضلوعها فى الهجوم على الناقلتين، فإن ذلك سيكون "تصعيدا تنعدم فيه الحكمة، ويشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل السلم والاستقرار فى المنطقة".

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، قال هنت "نحن قلقون من موقف إيران" ، ودعا الاتحاد الأوربى إلى "أعلى درجات ضبط النفس" وسط التوتر السائد بشأن اتهام الولايات المتحدة لإيران بالهجوم على الناقلتين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد: "نحن بصدد جمع المعلومات من أجل تقييم الوضع ، وسبق أن قلنا مرارا إن المنطقة ليست فى حاجة إلى المزيد من التصعيد، ولا إلى المزيد من التوتر، ولذلك فإننا ندعو إلى أعلى درجات ضبط النفس".

 


وزير الخارجية البريطانى

جيريمى هنت

ايران

الهجوم على ناقلات النفط

خليج عمان

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو جراف.. القصة الكاملة لاستهداف ناقلتى نفط فى بحر عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:13 م

الصحف السعودية: لا يمكن استبعاد يد إيران عن استهداف ناقلتى نفط بخليج عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:10 ص

استمرار ردود الأفعال الدولية على استهداف ناقلتين للنفط بخليج عمان ومطار "أبها".. واشنطن تدعو لجلسة بمجلس الأمن لدراسة التطورات.. والمملكة: سنتخذ كل الإجراءات لحماية موانئنا.. ومحلل سعودى يتوعد: ردنا سيكون قاسى

الخميس، 13 يونيو 2019 11:16 م

واشنطن تطلب جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث استهداف الناقلتين فى الخليج

الخميس، 13 يونيو 2019 09:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة