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من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن استشهاد أمين الشرطة عمرو عزت؟

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:00 ص
من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن استشهاد أمين الشرطة عمرو عزت؟ المستشار محمد سعيد الشربيني - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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خلال نظر إعادة محاكمة 5 متهمين بخلية الوراق الإرهابية، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، روى شهود الإثبات واقعة استشهاد أمين الشرطة عمرو عزت وكيفية قتله بنيران الغدر.

وفى جلسة 9 يونيو 2019، استمعت المحكمة لأقوال 3 من شهود الرؤية عاصروا واقعة إطلاق النار على عمرو عزت وصديقه "ياسر سامى"، أمام أحد الملاعب الرياضية.

 قال شاهد الإثبات إبراهيم سامى أنه كان يمارس رياضة كرة القدم مع الشهيد عمرو عزت، بأحد الملاعب المفتوحة بالوراق، وأثناء خروج "عمرو" وصديقه "ياسر" على دراجة نارية سمع صوت إطلاق النار دون أن يبصر من قام بإطلاق النار عليهما.

وفيما استمعت المحكمة فى ذات الجلسة لأقوال شاهد الإثبات وائل رجب، وقال إنه صديق أمين الشرطة الشهيد عمرو عزت منذ 20 عاما، وأنه تربطه علاقة وطيدة بـ"عمرو" وصديقه ياسر سامى.

وأضاف الشاهد أن صديقه "عمرو" يعمل أمين شرطة، و"ياسر" كان يعمل بمحل ملابس، ويوم الواقعة فى 14 مايو 2015، كان المجنى عليهما برفقة آخرين في أحد الملاعب بمنطقة الوراق، وبعد انتهائهم من لعب كرة القدم وخلال مغادرتهم للملعب سمع صوت دوي إطلاق نار، ولما حاول استكشاف ما يجري شاهد الضحيتين وهما على الأرض بعد إصابتهم بأعيرة نارية، مشيرا إلى أنه لمح مطلق النار على الضحيتين، وكان يرتدى قبعة سوداء، وهرب على دراجة نارية مع شخص آخر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.


خلية الوراق

استشهاد امين شرطة

المستشار محمد سعيد الشربينى

الشهيد عمرو عزت

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