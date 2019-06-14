محمود عباس لنظيره اللبنانى: سنبذل ما فى وسعنا للتوصل لسلام عادل ودائم بالمنطقة

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أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية بذلت وستبقى تبذل كل ما فى وسعها من جهد، من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم فى المنطقة، جاء ذلك فى رسالة بعث بها الرئيس الفلسطينى إلى نظيره اللبنانى ميشال عون، ونقلها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، وتناولت الموقف الفلسطينى من التطورات الأخيرة المتصلة بالقضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس الفلسطينى – فى رسالته – عن تقديره "لمواقف الرئيس اللبنانى التاريخية والشجاعة، ومواقف الشعب اللبنانى بدعم الشعب الفلسطينى فى كل مراحل نضاله ومشاركته فى التصدى للعدوان الإسرائيلى، والتضحيات التى قدمها ويقدمها الشعب اللبنانى بكل مكوناته".

وأشار عباس، إلى أن إسرائيل مستمرة فى التوسع وبناء المستوطنات غير القانونية وجدران الفصل فى الأراضى المحتلة، ومحاولة تهويد القدس والتهجير القسرى لسكانها، كما تطرق فى الرسالة إلى الموقف الأمريكى حيال التطورات فى فلسطين.

وأكد الرئيس الفلسطينى استمرار التنسيق الفلسطينى - اللبنانى المشترك على كافة الأصعدة السياسية والأمنية لمكافحة الإرهاب، معربا عن تقديره للجهود المشتركة من أجل المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية فى لبنان "وعدم استغلالها بما يهدد الأمن والاستقرار فى لبنان".

وقال عزام الأحمد – فى تصريحات للصحفيين عقب اللقاء – إن هناك تنسيقا مشتركا متواصلا مع لبنان، مشيرا إلى أن الشعب اللبنانى وقيادته "يحتضنون القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين الضيوف على لبنان"، وأضاف "ونود فى هذا السياق تأكيد رفضنا أى محاولة للانتقاص من مسئولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) فى رعاية اللاجئين حتى عودتهم إلى وطنهم".