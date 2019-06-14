سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 04:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

محمود عباس لنظيره اللبنانى: سنبذل ما فى وسعنا للتوصل لسلام عادل ودائم بالمنطقة

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:39 م
محمود عباس لنظيره اللبنانى: سنبذل ما فى وسعنا للتوصل لسلام عادل ودائم بالمنطقة الرئيس الفلسطينى محمود عباس - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية بذلت وستبقى تبذل كل ما فى وسعها من جهد، من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم فى المنطقة، جاء ذلك فى رسالة بعث بها الرئيس الفلسطينى إلى نظيره اللبنانى ميشال عون، ونقلها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، وتناولت الموقف الفلسطينى من التطورات الأخيرة المتصلة بالقضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس الفلسطينى – فى رسالته – عن تقديره "لمواقف الرئيس اللبنانى التاريخية والشجاعة، ومواقف الشعب اللبنانى بدعم الشعب الفلسطينى فى كل مراحل نضاله ومشاركته فى التصدى للعدوان الإسرائيلى، والتضحيات التى قدمها ويقدمها الشعب اللبنانى بكل مكوناته".

وأشار عباس، إلى أن إسرائيل مستمرة فى التوسع وبناء المستوطنات غير القانونية وجدران الفصل فى الأراضى المحتلة، ومحاولة تهويد القدس والتهجير القسرى لسكانها، كما تطرق فى الرسالة إلى الموقف الأمريكى حيال التطورات فى فلسطين.

وأكد الرئيس الفلسطينى استمرار التنسيق الفلسطينى - اللبنانى المشترك على كافة الأصعدة السياسية والأمنية لمكافحة الإرهاب، معربا عن تقديره للجهود المشتركة من أجل المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية فى لبنان "وعدم استغلالها بما يهدد الأمن والاستقرار فى لبنان".

وقال عزام الأحمد – فى تصريحات للصحفيين عقب اللقاء – إن هناك تنسيقا مشتركا متواصلا مع لبنان، مشيرا إلى أن الشعب اللبنانى وقيادته "يحتضنون القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين الضيوف على لبنان"، وأضاف "ونود فى هذا السياق تأكيد رفضنا أى محاولة للانتقاص من مسئولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) فى رعاية اللاجئين حتى عودتهم إلى وطنهم".

 

 


الرئيس الفلسطينى

الرئيس اللبنانى

الاحتلال الاسرائيلى

الاونروا

اللاجئين الفلسطينيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة