سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 03:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

للترويج لمعالمها خلال مهرجان كان 2019..

محافظة القاهرة تعلن عن نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة الأسبوع المقبل

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:00 ص
محافظة القاهرة تعلن عن نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة الأسبوع المقبل محافظة القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، إنه سيجرى الإعلان خلال اسبوع عن نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة التى أطلقتها المحافظة منذ شهرين بعنوان "القاهرة بعيون أولادها"، لإظهار الجوانب الايجابية والصور الحضارية للعاصمة والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية من خلال شاشات عرض يتم نشرها بالميادين الرئيسية والحدائق ومراكز الشباب أثناء فترة اقامة بطولة كأس الامم الافريقية، وذلك فى اطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 
وأكدت محافظة القاهرة أن الفيلم يأتى بمناسبة استضافة مصر بطولة الأمم الأفريقية لإظهار العاصمة بجميع جوانبها التراثية التاريخية الحديثة من مشاريع وإنجازات معاصرة في أبهي صورها.
 
ورصدت العاصمة مجموع جوائز تبلغ 45 ألف جنيه للفائزين، بالمراكز الثلاث "20 ألف جنيه للفائز الأول، 15 ألف جنيه للفائز الثانى، 10 آلاف للفائز الثالث" بالإضافة إلى 10 شهادات تقدير لعشرة فائزين بعد المراكز الثلاث الأولى، على أن يعرض الفيلم فكرة مبتكرة عن الاماكن التراثية والتاريخية والمعاصرة للعاصمة وأهم المشاريع والانجازات الحديثة بها، وأن يقدم الفيلم بتقنية عالية بجودة HD مع مراعاة درجة نقاء الصوت وتكون كافة المشاهد المصورة أصلية وغير منقولة أو منشورة على شبكة الانترنت ولم تستخدم من قبل لأسباب دعائية أو ترويجية وأن تكون عرض أول ولم تشارك فى أى مسابقات أو مهرجانات من قبل.
 

بطولة افريقيا

الفيلم الوثائقي

معالم القاهرة التاريخية

السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة