محافظة القاهرة تعلن عن نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة الأسبوع المقبل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، إنه سيجرى الإعلان خلال اسبوع عن نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة التى أطلقتها المحافظة منذ شهرين بعنوان "القاهرة بعيون أولادها"، لإظهار الجوانب الايجابية والصور الحضارية للعاصمة والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية من خلال شاشات عرض يتم نشرها بالميادين الرئيسية والحدائق ومراكز الشباب أثناء فترة اقامة بطولة كأس الامم الافريقية، وذلك فى اطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكدت محافظة القاهرة أن الفيلم يأتى بمناسبة استضافة مصر بطولة الأمم الأفريقية لإظهار العاصمة بجميع جوانبها التراثية التاريخية الحديثة من مشاريع وإنجازات معاصرة في أبهي صورها.

ورصدت العاصمة مجموع جوائز تبلغ 45 ألف جنيه للفائزين، بالمراكز الثلاث "20 ألف جنيه للفائز الأول، 15 ألف جنيه للفائز الثانى، 10 آلاف للفائز الثالث" بالإضافة إلى 10 شهادات تقدير لعشرة فائزين بعد المراكز الثلاث الأولى، على أن يعرض الفيلم فكرة مبتكرة عن الاماكن التراثية والتاريخية والمعاصرة للعاصمة وأهم المشاريع والانجازات الحديثة بها، وأن يقدم الفيلم بتقنية عالية بجودة HD مع مراعاة درجة نقاء الصوت وتكون كافة المشاهد المصورة أصلية وغير منقولة أو منشورة على شبكة الانترنت ولم تستخدم من قبل لأسباب دعائية أو ترويجية وأن تكون عرض أول ولم تشارك فى أى مسابقات أو مهرجانات من قبل.