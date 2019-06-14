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"لو حياتكم مع بعض مستحيلة".. اعرفى حقوقك لو قررتى التقدم بدعوى خلع

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:00 ص
"لو حياتكم مع بعض مستحيلة".. اعرفى حقوقك لو قررتى التقدم بدعوى خلع محكمة الاسرة
كتب أحمد الجعفرى

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الخلافات بين الأزواج أمر لا ينتهى، وبعض تلك الخلافات تصل لطريق مسدود، يكون معه الانفصال أمر لا مفر منه، ومن حق الزوجة اللجوء للقضاء لرفع دعوى "خلع".
 
وترصد "اليوم السابع" حقوق الزوجة فى حالة خلع الزوج.
 
-الخلع طلاق بأمر الزوجة لا يعني التنازل عن حقوقها.
 
-الخلع حق يكفله القانون للزوجة إذا بغضت الحياة لأسباب ترجع إلى الزوج.
 
-ترفع الزوجة قضية بطلب الخلع وتوضح فيها أنها بغضت الحياة مع زوجها.
 
-ترد الزوجة مقدم الصداق للزوج.
 
-بعد الحكم بالخلع تذهب الزوجة لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج ورقة الطلاق.
 
-لا يحق للزوجة في حالة الخلع الحصول على مؤخر الصداق.
 
-تحصل الزوجة على قائمة المنقولات الزوجية كاملة.
 
-إذا كانت الزوجة حاضنة فمن حقها نفقة الأطفال والتمكين من مسكن الحضانة أو الحصول على أجر مسكن.
 
 

خلافات زوجية

نفقة الأطفال

مسكن حضانة

الخلع

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