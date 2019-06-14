"لازم تنضف".. حملة لأهالى المحلة للمطالبة بتنظيف شوارع المدينة (صور)

الغربية - عادل ضرة

دشن أهالى المحلة بالغربية، حملة على مواقع التواصل الاجتماعى تحت هاشتاج "المحلة_لازم_تنضف"، للمطالبة بتنظيف شوارع المدينة بعد انتشار القمامة، وانتشار الباعة الجائلين، ومركبات التوك توك، إلى جانب انتشار الحفر وتكسير الشوارع، وعدم رصف الشوارع، إلى جانب انتشار الفوضى بالشوارع والميادين.

وانتشر الهاشتاج بصورة سريعة وتفاعل معه الآلاف من أبناء مدينة المحلة، للمطالبة بتنظيف الشوارع بعد انتشر المخلفات بشوارع المدينة.

كما طالب المواطنين بتكثيف الحملات الأمنية للحد من ظاهرة انتشار التكاتك بالشوارع، وتجزئة خطوط السير، وإعادة الانضباط للشارع ورفع الإشغالات وتكثيف الحملات المرورية والأمنية بعد انتشار البلطجة فى الشوارع، إلى جانب انتشار الباعة الجائلين واحتلال أصحاب المقاهي الشوارع الفرعية والرئيسية وسط غياب المسئولين للتحرك لوقف هذه المخالفات المنتشرة بالشوارع، إلى جانب انتشار الحفر والمطبات، وعدم رصف الشوارع والقاء مخلفات المبانى والهدم على جانبي الطرق واشعال النيران في تلال القمامة دون تدخل من جانب المسئولين.

وشكا الأهالى من انتشار القمامة في شوارع مدينة المحلة الكبرى، أبرزها تراكم القمامة بشارع الترعة المؤدي إلى الموقف الجديد، والمقلب القديم، وشارع الـ55 بمنطقة منشية البكري، وشارع سكة زفتى، ومنطقة الجمهورية، والرجبي والسكة الوسطى وموقف الزراعة، وبجوار شركة النصر، وشركة الزيوت والصابون، وغيرها من المناطق الشعبية بالمدينة، إلى جانب إقامة الأبراج المخالفة بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لقانون الطيران المدنى والذي ينص على عدم البناء لأكثر من 10 طوابق، إلا أن أصحاب الأبراج وصلوا بالارتفاعات لأكثر من 18 دورا فى ظل غياب المسئولين عن حي أول وحي ثان المحلة.

وشهدت منطقة أبو راضي أول المحلة، حدوث ميول شديد بلغ أكثر من 45 سم، لبرج سكني مكون من 14 طابقا، دون أي تدخل حتى الآن من المسئولين.

وبعد انتشار الهاشتاج، أجرى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اتصالا هاتفيا بالمهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، وطالبه بالنزول لرفع القمامة من الشوارع، والإشراف بنفسه على حي ثان وأول المحلة، وتصوير القمامة قبل وبعد رفعها، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.