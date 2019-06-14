كفر الشيخ تحصد المراكز الأولى فى ألعاب "كرة القدم والوثب الطويل"

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ، نهائيات أولمبياد الطفل المصري الأول للعام٢٠١٩ والتي تنفذ بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة، حيث تم تقسيم الفرق إلي مجموعتين، الأولي تضم محافظات الشرقية والفيوم وكفر الشيخ والوادي الجديد، والمجموعة الثانية تضم الاقصر والإسماعيلية والبحيرة.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لحصولها علي المركز الأول في كرة القدم الخماسية علي مستوي الجمهورية، وفاز بها مركز شباب "مسير" وكذلك حصول مديرية الشباب والرياضة علي المركز الأول جمهوريا في لعبة الوثب الطويل وفاز بها البطل الاوليمبي "عمار عبد السلام"

كما حصدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، علي المركز الثاني فى كرة السلة ورمى الجله والكاراتيه.

وفاز طلائع "نادي ميت علوان" على المركز الثاني في كرة السلة، كما فازت "أروى يوسف أحمد" بمركز شباب كفر الشيخ على المركز الثاني في رمي الجله، بينما فاز كلا من" ندا شاهين" و " أحمد شاهين" بمركز شباب فوه على المركز الثاني في الكاراتيه.

من جانبه، قال الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن نهائي أولمبياد الطفل المصري ٢٠١٩، تم تنفيذه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومتابعة متواصلة من الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، وأننا سعداء للغاية لحصدنا تلك المراكز المتقدمة، موجها الشكر لكافة العاملين بإدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة وكذلك المراكز الشبابية المساهمين في هذا النجاح.