فيديو..لحظة إحباط تهريب "2" طن حشيش و 4 مليون قرص كبتاجون

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو نجاح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى توجيه ضربة أمنية جديدة ضد مهربى المواد المخدرة،حيث أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون ، وسعيهم إدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل ، حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم (ثمانية أشخاص " ستة منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية".

و عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية ، تم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد ، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين .

وأسفرت أعمالها عن ضبط (9540) تسعة ألاف وخمسمائة وأربعون طربة من مخدر الحشيش – بلغ وزنهم (1908) واحد طن وتسعمائة وثمانية كيلو جرام ، و(3,976,000) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وسبعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر ).

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين من أفراد التشكيل "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية" أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة العبور، وبتطوير مناقشتهما وإجراء التحريات اللاحقة ، وردت معلومات تفيد تمكن عناصر التشكيل من تهريب إحدى الحاويات لداخل البلاد عبر ميناء بورسعيد وبداخلها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون مخبأة داخل شحنة "تفاح" ووصولها لمخزن تابع لأفراد التشكيل بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وأمكن رصدها أثناء تهريبها داخل إحدى الشاحنات .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة قيادة أحد الاشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول العربية " حال تواجده بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية حيث أسفر التفتيش عن ضبط ( 4,400,000 ) أربعة ملايين وأربعمائة ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (144,000,000) مائة وأربعة وأربعون مليون جنيهاً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .وجارى إستهداف باقى عناصر التشكيل داخل البلاد. يبرز فيديو نجاح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى توجيه ضربة أمنية جديدة ضد مهربى المواد المخدرة،حيث أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدرى الحشيش وأقراص الكبتاجون ، وسعيهم إدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل ، حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم (ثمانية أشخاص " ستة منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية".