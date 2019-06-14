طوارئ بمياه القناة استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أكد المهندس عبدالحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى بيان له اليوم، أنة تم رفع حالة الطوارئ بجميع قطاعات الشركة بالسويس والإسماعيلية في إطار الاستعدادات لإستقبال بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيف احدي مجموعاتها الإسماعيلية، والسويس.

وقالت الدكتورة عبير خليل مديرعام الإعلام والعلاقات العامة بمنطقة القناة أنة تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالسويس والإسماعيلية لمواجهة أية مشاكل طارئة سواء في الإستادات أو ملاعب التدريب التي تستقبل المنتخبات المشاركة في البطولة، والتأكيد علي تطهير الشبكات بالإضافة إلي زيادة عدد الفنيين والسيارات الخاصة بنقل مياه الشرب والإستعداد للقضاء على أية مشاكل في شبكات الصرف الصحي في المدينة ، وتم وضع خطة عاجلة للصيانة المستمرة للشبكات ومحطات المياه بمحيط إستاد الإسماعيلي.