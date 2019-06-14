"طب بنها" توقع بروتوكول تعاون لتبادل الطلاب مع جامعة ووهان الصينية

القليوبية إبراهيم سالم

وقعت كلية الطب جامعة بنها، وكلية الطب جامعة ووهان الصينية مذكرة تفاهم لتبادل الطلاب وهيئة التدريس للتدريب الإكلينيكي بالمستشفيات الجامعية وتبادل الساعات الدراسية، حيث قام بتوقيع مذكرة التفاهم عن جامعة بنها الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب، ونائب رئيس جامعة ووهان للعلاقات الدولية البروفسير "لى فيه" ونائب رئيس الجامعة للعلوم الطبية البروفسيور "تشيزو تانغ" وعميد كلية العلوم الطبية بجامعة ووهان البروفيسور"يوشيويه" وقد حضر توقيع الاتفاقية الدكتور حازم عليوة عضو مكتب العلاقات الدولية.

ومن ناحيته قال الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات الدولية بجامعة بنها، إنه على هامش توقيع الاتفاقية قام القاضي بزيارة المستشفيات الجامعية لجامعة ووهان وكلية التمريض ومعامل التدريب الافتراضي والتدريب على مواجهة الكوارث والحروب الكيميائية وبنك زراعة الأعضاء ووحدة الطوارئ ومستشفي مقاطعة هوباي والتي تصنف بالترتيب الرابع في مجال زراعة القلب.

وتابع، أنه خلال الزيارة وجه الدكتور مصطفى القاضي الدعوة لجامعة ووهان الصينية للاشتراك في تنظيم المؤتمر الدولي بكلية الطب نوفمبر القادم.

وفي هذا السياق أكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، أن هذه الاتفاقية تأتى في اطار رؤية واستراتيجية جامعة بنها للانفتاح على العالم وتكوين شراكات وتعاون دولي مع افضل الجامعات حول العالم تهدف الي دعم بناء قدرات الطلاب والباحثين وهيئة التدريس بالجامعة بما يحسن جودة المخرجات الاكاديمية والبحثية.

وكان السعيد، قد تلقى خطابا رسميا من رئيس جامعة ووهان الصينية لدعوته لزيارة الجامعة الصينية، لبحث توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى مجالات الطب والهندسة، وكذلك بحث إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجانبين.

يذكر أن جامعة ووهان الصينية تعد من أفضل 5 جامعات على مستوى الصين ومن افضل 200 جامعة على مستوى العالم.