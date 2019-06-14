ضبط 619 مخالفة مرورية خلال حملة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث المرور بمحافظة أسوان، برئاسة العقيد محمد زردق، من ضبط 619 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بشوارع المدينة اليوم.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية، إخطاراً من العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور بأسوان، يفيد ضبط 619 مخالفة مرورية متنوعة، شملت ضبط 7 توك توك، و2 دراجة نارية وتروسيكل بدون تراخيص، كما تم تحرير 125 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 77 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 80 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة.