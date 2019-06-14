ضبط "251" قضية مخدرات بحوزة "268" متهم فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مواصلة الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، وإحكام السيطرة الأمنية، فى جميع محافظات الجمهورية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من توجيه حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة ضبط "251" قضية مخدرات بحوزة "268" متهم، حيث تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت " 21,330 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الحشيش وزنت "9,711 كيلو جرام"،وكمية من مخدر الهيروين وزنت "2,746 كيلو جرام "وكمية من مخدر الأفيون وزنت "180 جرام"،كمية من مخدر الإستروكس وزنت "2,055 كيلو جرام"،كمية من مخدر الفودو وزنت "20 جرام"، وعدد "3208" قرص مخدر،و "1500" قرص منشط جنسى .