ضبط نصف طن سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت إدارة تموين البداري بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة البدارى من خلال حملة تموينية مكبرة بنطاق دائرة مركز البداري من ضبط نصف طن سولار وبنزين قبل بيعها في السوق السوداء.

وكانت إدارة تموين مركز البداري بالتنسيق مع مجلس مدينة البداري برئاسة محمد حسن الديب رئيس المدينة قد شنت حملة مكبرة في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لمتابعة محطات البنزين والبوتاجاز، لمتابعة الأسعار وضبط من يقومون بالبيع بأغلي من الأسعار المقررة ومتابعة تخزين بعض الكميات تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء.

وتمكنت الحملة من ضبط حوالي نصف طن سولار وبنزين للبيع سوق سوداء وكذلك تم تحرير محاضر بوتاجاز بيع بأعلى من السعر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وجار العرض علي النيابة العامة