ضبط سائق بالمنيا وبحوزته أوراق وجوازات سفر مزورة

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

نجحت تحريات الأجهزة الأمنية بشمال الصعيد من إلقاء القبض على سائق سبق إتهامه فى قضية "جرائم اقتصادية" لقيامه بالتزوير فى شهادة ميلاده بإنتحال إسم وصفة شخص آخر، وإستخدام تلك الشهادة فى إستخراج "جواز سفر" خاص بإحدى الدول العربية، لإستخدامه فى السفر من وإلى ذات الدولة.

وعقـب تقنيـن الإجـراءات وبالتنسيـق مـع مديريــة أمــن المنيـــا تـم ضبطـه وعُثـر بحوزته على"7" جوازات سفر سارية ومنتهية "إثنين منهم بالإسم المنتحل" - وثيقة سفر مؤقتة لذات الدولة بالإسم المنتحل وجواز سفر مصرى لسيدة يفيد بأنها زوجته بالإسم المنتحل- 4 جوازات سفر أخرى تحمل أسماء أبناءه بالإسم المنتحل - وثيقة تصادق على الزواج صادرة من ذات الدولة المشار إليها.

وتم ضبط سيارة تحمل تصريح مؤقت مُثبت بها المالك بالإسم المنتحل - مبالغ مالية – 2 رخصة قيادة أحدهما بالإسم المنتحل، وبمواجهته إعترف بقيامه بتزوير شهادة ميلاد بالإسم المنتحل ليثبت على غير الحقيقة قرابته من أحد أبناء ذات القرية مصرى يحمل جنسية إحدى الدول العربية "متوفى فى غضون عام 2010" مدعياً لسلطات الدولة المشار إليها أنه نجل شقيق المتوفى، وذلك بالاشتراك مع أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة "جارى تحديده"مقابل مبلغ مالى، للإستفادة من مميزات الجنسية فى التنقل بين الدولتين، مما مكنه من إستخراج جوازات السفر والحصول على الجنسية المشار إليها وذويه، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.