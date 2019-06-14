صور.. فنانون تشكيليون من 10 دول يبدعون بكرنفال الغردقة الدولى للفنون

البحر الأحمر - عماد عرفة

يواصل فنانون تشكيليون عالميون، فى مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من 10 دول مختلفة، الإبداع فى كرنفال الغردقة الدولى للفنون، والذى تستضيف فعالياته مدينة الغردقة، خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو الحالى، بأحد فنادق الشهيرة فى دورته الثانية.

ويقام كرنفال الغردقة للفنون تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ويشارك فى فعالياته، أشهر النحاتين والفنانين التشكيليين فى مصر وعدة دول أجنبية، فى مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من بينها لبنان وسلوفينيا واليابان وسوريا وكندا والعراق وشمال مقدونيا والأردن وإنجلترا ومصر.

ويشارك من مصر، مى حشمت الديب وشيرين البارودى، وهيثم الشريف وابتسام الجيزاوى، وهدى عبد العزيز، ونفين إمام، وأسماء مجدى خوري، ومن الأردن على العامري، ومارك باتلر من إنجلترا، وباندورا سافكو من مقدونيا، وتشاى ليلى من اليابان، وكليمن بورن من سيلوفينيا، ودوبرويفنا تاتيانا من بيلا روسيا، وساشو زازدوفسكى من شمال مقدونيا، وديما رعد من لبنان، وآخرون.

وقال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن كرنفال الغردقة الدولى للفنون، يأتى ضمن الرؤية المستقبلية لتحسين وتطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة فى إطار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تطوير منطقة الممشى السياحى بالغردقة كونها من المناطق الجاذبة للسائحين.

وتقام فعاليات الكرنفال بالممشى السياحى بمنطقة البرومناد أرت أمام فندق شتايجين برجر اكوا ماجيك والداو بيتش.

وقال الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم الكرنفال، إن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، يقدم دعم لا محدود لنجاح المهرجان الفنى العالمى، الذى تستضيفه مدينة الغردقة.

وأشار حميده إلى أن الكرنفال فرصة جيدة فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضارى وأنها داعمة للسياحة والثقافة.

وأضاف حميدة أن فعاليات الكرنفال تشمل قيام أشهر الرسامين المشاركين بالرسم على قوارب التزحلق على الأمواج ليتم تصميم تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين الغردقة، وهى الأولى من نوعها فى مصر، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم عصر اليوم الجمعة تنظيم ورشة رسم للأطفال، بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية 5 متر، على أن يتم تنظيم رحلة سياحية غدًا السبت على يخت إلى جزيرة الجفتون.

ومن المقرر أن يُقام حفل ختام كرنفال الغردقة الدولى للفنون، الإثنين المقبل، بقاعة الداو للمؤتمرات، بحضور اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ليكون أكبر معرض دولى تشكيلى للنحت والرسم على المجسمات بمدينة الغردقة.