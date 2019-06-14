صور جديدة لناقلة النفط بخليج عمان وطاقمها يتلقى الإسعافات على متن مدمرة أمريكية

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، عن صور جديدة لناقلة نفط كوكوكا، وأفراد طاقمها، بعد أن تعرضت للتخريب فى خليج عمان، أمس الخميس، وأوضحت اللقطات الجديدة أفراد طاقم ناقلة النفط وهم يتلقون رعاية طبية من أفراد عسكريين على متن مدمرة الصواريخ "يو إس إس بينبريدج"، فى البحر.

كما أظهرت الصور الجديدة المنشورة لناقلة النفط المدمرة، النيران وهى تتصاعد منها، إضافة إلى مراحل إطفاء ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق الناتج عن عمليات التخريب، هذا إلى جانب توضيح أماكن الإصابة فى جسم ناقلة النفط التى تظهر فيها الثقوب بشكل واضح.

ويذكر أن الجيش الأمريكى، نشر مقطع فيديو يظهر الحرس الثورى الإيرانى يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتى نفط تعرضتا لهجمات فى خليج عمان، أمس الخميس، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته من أمام ناقلة نفط يابانية.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكى، فى بيان، "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلى اقترب قارب دورية تابع للحرس الثورى الإيرانى من الناقلة كوكوكا، وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس".



أمريكا تبرز الثقوب فى ناقلة النفط بخليج عمان



تخريب ناقلة نفط فى خليج عمان



تصاعد ألسنة اللهب من ناقلة النفط بخليج عمان



تقديم الرعاية الطبية لطاقم ناقلة النفط



ثقوب فى جسم ناقلة النفط



عسكريون أمريكيون يقدمون الإسعافات لطاقم ناقلة النفط



عمليات إطفاء حريق ناقلة نفط بخليج عمان



محاولات السيطرة على حريق ناقلة نفط بخليج عمان



مشهد لناقلة النفط المشتعلة فى خليج عمان



ناقلة النفط بعد السيطرة على الحريق