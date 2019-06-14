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صور.. "السشوار" ينهى حياة لاعبة بوكر روسية فى حادث مأساوى

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:03 م
صور.. "السشوار" ينهى حياة لاعبة بوكر روسية فى حادث مأساوى لاعبة الأونلاين بوكر على الانترنت، الروسية ليليا نوفيكوفا

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وفاة مفاجئة فى حادث مأساوى تعرضت له لاعبة الأونلاين بوكر على الانترنت، الروسية ليليا نوفيكوفا بعدما تعرضت للصعق الكهربائى خلال استخدام مجفف الشعر فى حمام شقتها، بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية.

 

وأعلنت السلطات الروسية عثورها على جثة نوفيكوفا بعد بلاغ قدمه جارها، وبعد تحرك السلطات تم العثور على جثتها داخل حمام شقتها وظهر عليها علامات الصعق بالكهرباء التى جاءت على الأرجح من مجفف الشعر الذى كان بحوار الجثمان.

لاعبة البوكر الشابة قبل وفاتها
لاعبة البوكر الشابة قبل وفاتها

 

وتبلغ نوفيكوفا 26 عاماً، وتلقبها وسائل الإعلام الروسية بـ"نجمة الاونلاين بوكر".

ليليا نوفيكوفا لاعبة البوكر الروسية
ليليا نوفيكوفا لاعبة البوكر الروسية

 

وذكرت وسائل إعلام روسية إن أقارب الفتاة كانوا قد أعربوا عن قلقهم بعد عدم ردها على الاتصالات المستمرة وطلبوا من جارتها تفقدها لتعثر على جثتها في الشقة وتبلغ الشرطة بالواقعة.

نوفيكوفا احترفت الاونلاين بوكر فى وقت قصير
نوفيكوفا احترفت الاونلاين بوكر فى وقت قصير

 


بوكر

اونلاين بوكر

صعق كهربائى

حوادث وفاة

اخبار روسيا

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