صور.. أبطال القليوبية يحصدون 7 ميداليات بأوليمبياد الطفل المصرى 2019

القليوبية إبراهيم سالم

شارك أبطال طلائع القليوبية فى أوليمبياد الطفل المصرى 2019، الذى أطلقته الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة 35 ألف مشارك من الطلائع على مستوى الجمهورية.

واستطاع أبطال القليوبية حصد 7 ميداليات بالبطولة، ليؤكدوا على قدرة القليوبية على إنشاء جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر فى المحافل الدولية، حيث فازت اللاعبة ريهام سيد عبد الفتاح بالميدالية الفضية فى مسابقة الكاراتيو للكاتا "حزام بنى 1."، من مركز شباب بيجام التابع لإدارة شباب شبرا الخيمة.

كما فازت اللاعبة هاجر عماد بالميدالية الفضية فى سباق الدايثلون، واللاعبة نرمين إبراهيم محمد التى فازت بالميدالية الفضية فى مسابقة التايكوندو وزن 47 كيلو جرام، كما حصل اللاعب معاذ رضا رمضان على الميدالية الفضية فى سباق الدايثلون، وفازت اللاعبة مريم عمر محمد بالميدالية الفضية فى مسابقة التايكوندو وزن 41.

وفاز اللاعب أحمد حسام الدين عطوه بالميدالية الذهبية فى مسابقة دفع الجلة ، والتى أقيمت بملاعب مركز شباب الجزيرة، وفازت اللاعبة فاطمة عمر عبد السلام بالمركز الثانى فى سباق 50 متر عدو تحت 12 سنة، واللاعبة وردة حمدى بالمركز الثانى فى سباق 100 متر عدو.

تقام البطولة بتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف رفاعى محمد مدير إدارة الطلائع بالمديرية.



أبطال القليوبية يحصدون 7 ميداليات بأوليمبياد الطفل المصرى 2019



أبطال القليوبية يحصدون 7 ميداليات بأوليمبياد الطفل المصرى 2019



أبطال القليوبية يحصدون 7 ميداليات بأوليمبياد الطفل المصرى 2019



أبطال القليوبية يحصدون 7 ميداليات بأوليمبياد الطفل المصرى 2019



أبطال القليوبية يحصدون 7 ميداليات بأوليمبياد الطفل المصرى 2019



أبطال القليوبية يحصدون 7 ميداليات بأوليمبياد الطفل المصرى 2019



أبطال القليوبية يحصدون 7 ميداليات بأوليمبياد الطفل المصرى 2019