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صحيفة إسبانية: فيسبوك يتجسس على 187000 مستخدما من خلال تطبيقه

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:26 م
صحيفة إسبانية: فيسبوك يتجسس على 187000 مستخدما من خلال تطبيقه
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "تيريسى" الإسبانية إن فيسبوك حصل على بيانات سرية وشخصية من هواتف حوالى 187 ألف مستخدم من خلال تطبيقه البحثى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التطبيق دفع المستخدمين لتثبيت التطبيق، وبالتالى تكون قادرة على جمع المعلومات حول تطبيقاته.

وقام أعضاء مجلس الشيوخ الامريكى بارسال ثلاث رسائل الى الرئيس التنفيذى لشركة Facebook Mark Zuckerberg ؛ هيرشى لوكهايمر ، نائب الرئيس الأول لشركة جوجل ، والرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك. لقد تساءلوا عن تصرفات الفيسبوك وجوجل التى تنتهك خصوصية مستخدميها، بالإضافة إلى ذلك ، سألوا شركة Apple أيضًا عن استخدامها للخصوصية داخل متجر التطبيقات،وأشار الفيسبوك إلى أن التجسس لم يتجاوز 5٪ من أعضاء التطبيق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيسبوك أكد أن الشركة جمعت بيانات من 31000 مستخدم فى الولايات المتحدة وحدها، من بين هؤلاء المستخدمين ، كان هناك 4300 مراهق، وكمية كبيرة أخرى من المعلومات التى تم جمعها جاءت من المستخدمين فى الهند.

إجمالًا ، أقر الفيسبوك بأنه قام بتخزين بيانات سرية لـ 187000 مستخدم منذ عام 2016.
 

 

الفيسبوك

اسبانيا

التجسس

التطبيقات

جوجل

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