شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

أعلنت قوات الأمن تسليم المتهمين الهاربين بقضية مقتل الطفل يوسف نفسيهما، بعد تأييد حكم السجن 7 سنوات لكل منهما.
"اليوم السابع" يوضح محطات القضية التى أثارت الرأى العام فى 5 خطوات.
-17 مايو 2017 أصيب الطفل يوسف العربى بطلقة نارية
من مصدر مجهول استقرت فى رأسه .
-9 مايو2017 أعلن الأطباء وفاة الطفل يوسف العربى وأمرت النيابة بدفنه بعد تشريح جثته.
-6 نوفمبر2017 أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
-13 مايو 2018 عاقبت محكمة جنايات القاهرة 3 متهمين فى قضية قتل الطفل يوسف بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات
ومتهم رابع بالسجن 5 سنوات.
-13 مايو 2019: تغيب المتهمان عن الحضور، فأصدرت المحكمة قرارها باعتبار الأحكام الغيابية الصادرة بسجنهما 7 سنوات قائمة.
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