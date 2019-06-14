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شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية
كتب أحمد حسنى

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أعلنت قوات الأمن تسليم المتهمين الهاربين بقضية مقتل الطفل يوسف نفسيهما، بعد تأييد حكم السجن 7 سنوات لكل منهما.

 

"اليوم السابع" يوضح محطات القضية التى أثارت الرأى العام فى 5 خطوات.

-17 مايو 2017 أصيب الطفل يوسف العربى بطلقة نارية 

من مصدر مجهول استقرت فى رأسه .

 

-9 مايو2017 أعلن الأطباء وفاة الطفل يوسف العربى وأمرت النيابة بدفنه بعد تشريح جثته.

 

-6 نوفمبر2017 أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

 

-13 مايو 2018 عاقبت محكمة جنايات القاهرة 3 متهمين فى قضية قتل الطفل يوسف بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات 

 ومتهم رابع بالسجن 5 سنوات.

-13 مايو 2019: تغيب المتهمان عن الحضور، فأصدرت المحكمة قرارها باعتبار الأحكام الغيابية الصادرة بسجنهما 7 سنوات قائمة.


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