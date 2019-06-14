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سكرتير القليوبية ورئيس مدينة القناطر يؤديان العزاء فى ضحايا قرية المنيرة

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:05 م
سكرتير القليوبية ورئيس مدينة القناطر يؤديان العزاء فى ضحايا قرية المنيرة خلال تقديم واجب العزاء
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم الدكتور عواد أحمد على سكرتير عام محافظة القليوبية، ورحاب المزين رئيس مجلس مدينة القناطر، بالنيابة عن محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، واجب العزاء فى ضحايا حادث تصادم جرار زراعي بسيارة نقل بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، والذى أدى إلى مصرع 6 عمال زراعيين من أبناء قرية المنيرة بمركز القناطر بمحافظة القليوبية، تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 20 عاما ومعظمهم بمراحل التعليم المختلفة.
 
وسادت حالة من الحزن داخل القرية على وفاة و من أبنائها دفعة واحدة في الحادث وأكد الأهالي أن المتوفيين من أسر بسيطة كانوا في طريقهم لكسب لقمة العيش الحلال وتدبير مصروفاتهم ومساعدة أسرهم.
 
وشارك الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة في جنازة ضحايا الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم عقب تصريح النيابة بدفن الجثث وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع لوداع 6 من أبناء شباب القرية.
 
وطالب الأهالي محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق بسرعة دعم هذه الأسر البسيطة وصرف إعانات عاجلة لهم، يذكر أن الحادث وقع أمس بين جرار زراعي يقل العمال وسيارة نقل على طريق الحسانين ذات الكوم بمحافظة الجيزة وأسفر عن مصرع 6 وإصابة 2 باصابات خطيرة وهم فى طريقهم للعمل بمزارع الطريق الصحراوي.
 
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اخبار القليوبية

القناطر الخيرية

مصرع 6 شباب

حادث تصام

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