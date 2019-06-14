زوجة للمحكمة: زوجى ضربنى علقة موت وطردنى وأولادى بسبب الدروس الخصوصية

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بحلون، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، وادعت فيها قيام زوجها بتعنيفها والتعدى عليها ضربًا - بعلقة موت-، على حد وصف الزوجة، لتؤكد: "طردنى للشارع بسبب رفضه دفع مصروفات الدروس الخصوصية".

وتابعت فاطمة.س.ال، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "وقعت فريسة بين يد زوج عنفنى منذ ثانى أسبوع من الزواج، أستغل طيبتى وأصبح يخوننى ليلاً ونهارًا، وفى الأخير سرق كل حقوقى وألقانى فى الشارع بعد 16 سنة خدمة فى منزل الزوجية".

وتكمل: "تزوجت منه رغم ثقافته ومستواه التعليمى المحدود، لأعانى طوال مدة زواجى من الضرب والعنف والخيانة تحت المبدأ الشهير "أنا راجل وأعمل اللى عايزه"، ورغم كل ما يملكه من أراضٍ وعقارات كان بخيلاً على أولاده، يحرمهم من أبسط حقوقهم، ويذهب ويبدد أمواله على السيدات التى تجمعه معهم علاقات محرمة".

وأضافت: "قدمت أدلة لإثبات موقفى من تقارير طبية، لتعديه على بالضرب بأدوات حادة ومحادثات ومكالمات هاتفية وصور وبعض الفيديوهات التى تثبت خيانته".



وأكدت الزوجة: بعد أن ذهبت إلى منزل أهلى بأطفالى، وجسدى الذى يحمل علامات ضربه المبرحى ضدى، رفضوا طلبى للطلاق وحاولوا أجبارى للعودة له وطلب العفو منه، ولكنه رفض وقال لهم إنه خطب غيرى وسيتزوج بها.