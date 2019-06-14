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جوله إعادة بين عادل عطية وعلاء فهمي على منصب نقيب المهندسين بالغربية

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:55 م
جوله إعادة بين عادل عطية وعلاء فهمي على منصب نقيب المهندسين بالغربية انتخابات نقابه المهندسين -ارشيفية
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

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انتهت اللجنه القضائية المشرفك على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، من فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية فى انتخابات نقابه المهندسين، بالمحلة وطنطا لاختيار نقييا للمهندسين من بين7 مرشحين خلفا للدكتور محمد ضبعون بعد تقديمه لاستقالته.
 
واعلنت اللجنه عن  جوله الاعاده بين المهندس عادل عطية رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس علاء فهمي لعدم حصول أي منهما على نسبة تصويت 50%؜ +1 من جمله الاصوات.
 
حيث حصل المهندس عادل عطيه على 876 صوتا من إجمالي 1800 صوت ممن أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، بنسبة 47%؜ يليه المهندس علاء فهمى بـ40%.
 
واعلنت اللجنه القضائية اجراء جوله الاعادة بين المرشحين فى الانتخابات التى ستجرى يوم الجمعه القادم.
 

نقابه المهندسين

انتخابات نقابه المهندسين

محافظه الغربيه

نقيب المهندسين

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