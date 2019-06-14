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تنفيذ "79625" حكما قضائيا بجميع محافظات الجمهورية فى 24 ساعة

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:42 م
تنفيذ "79625" حكما قضائيا بجميع محافظات الجمهورية فى 24 ساعة حبس - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

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نجحت جهود  الأجهزة الأمنية فى مواصلة الحملات  المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فى جميع محافظات الجمهورية.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية برئاسة اللواء علاء الدين سليم من توجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى تنفيذ "79625" حكم قضائى متنوع لفرض مزيد من الحالة الأمنية وتنفيذ أحكام القضاء، وتم تنفيذ "337" حكم جناية،"23575" حكم حبس جزئى،"4206" حكم حبس مستأنف، "41645" حكم غرامة،"9862" حكم مخالفة .

 


تنفيذ الاحكام

الخارجين على القانون

جنايات

غرامة

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