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تعرف على موعد ومكان تظلمات الشهادة الإعدادية بسوهاج والأوراق المطلوبة

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:00 ص
تعرف على موعد ومكان تظلمات الشهادة الإعدادية بسوهاج والأوراق المطلوبة مديرية التربية والتعليم بسوهاج - صورة أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج برئاسة الدكتور عمرو شلتوت فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن كانت المديرية قد اعتمدت النتيجة خلال الأيام القليلة الماضية.
 

"اليوم السابع" يقدم للقارئ مواعيد وأماكن تقديم التظلمات والأوراق المطلوبة لإتمام عملية التظلم:
 

1 - تبدأ تظلمات الشهادة الإعدادية من يوم الأحد 16/6/2019م ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.

2 - اللجان تعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة كونه عطلة رسمية.

3 – اللجنة تبدأ أعمالها فى تمام الساعة الثامنة صباحًا وتنتهى فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

4 – حددت مديرية التربية والتعليم بسوهاج مدرسة الثانوية العسكرية مقر للجنة التظلمات.

5 – حددت مديرية التربية والتعليم رسومًا للتظلم بملغ 20 جنيهًا لكل مادة يتم التظلم فيها.

6 – حددت المديرية رسم مادة الرياضيات لتكون 40 لأن المادة تنقسم إلى فرعين "جبر + هندسة".

7 حددت المديرية عدد من الأوراق الواجب تقديمها عند التظلم.

أ - قسيمة تسديد رسوم التظلم.

ب - طلب التظلم بالمواد (موجود بالحجرة الإدارية للكنترول).

ج - صورة رقم جلوس الطالب.

د - صورة الرقم القومى لولى الأمر.


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