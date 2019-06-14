ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق تجارى مع الصين فى نهاية المطاف

واشنطن (رويترز)

هوًن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على ما يبدو من شأن توقعات باجتماع محتمل مع الرئيس الصينى شى جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين فى وقت لاحق هذا الشهر، قائلا إن إتفاقا تجاريا مع بكين سيحدث فى مرحلة ما على أى حال.

وقال ترامب فى مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإخبارية "سنرى.. فى نهاية المطاف هم سيقومون بإبرام اتفاق"، وقال ترامب مرارا إنه سيجتمع مع شى خلال القمة، على الرغم من أن الصين لم تؤكد الاجتماع.

وقال ترامب أيضا إن الصين تتلاعب بعملتها بهدف تجنب الضغوط الناشئة عن الرسوم الجمركية التى فرضها على منتجات صينية.

وأضاف قائلا "إنهم يدفعون مئات المليارات من الدولارات. لقد فرضت (رسوما) 25% على ما قيمته 250 مليار دولار (من الواردات الصينية)...إنهم يتلاعبون بعملتهم من أجل تعويض ذلك".

وانخرطت الولايات المتحدة والصين منذ العام الماضى فى نزاع تجارى تبادل فيه البلدان فرض رسوم جمركية على واردات من البلد الآخر فى الوقت الذى تسعى فيه واشنطن إلى دفع بكين لإجراء تغييرات فى سياساتها التجارية.

ودخل الجانبان فى محادثات بهدف الوصول إلى انفراجة لكن المفاوضات انتهت فى مايو أيار دون التوصل إلى اتفاق. واتهمت واشنطن بكين بالنكوص عن بضعة وعود، وهو ما تنفيه الصين.