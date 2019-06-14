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تحرير 643 مخالفة مرورية وفحص 28 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:28 م
تحرير 643 مخالفة مرورية وفحص 28 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله امنيه - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 643 مخالفة مرورية متنوعة.

 

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 7 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 28 شخصا وتبين وجود  عاطلين منهم هاربون من أحكام قضائية.


محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

حمله مروريه

مرور السادات

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