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تحرير 435 مخالفة مرورية وتحصيل 9 الاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:32 م
تحرير 435 مخالفة مرورية وتحصيل 9 الاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملة مرورية -ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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 نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر ،  مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 435 مخالفة مرورية وتحصيل 9 ألاف جنيه غرامات فورية.
 
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 69 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة ،  وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 

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