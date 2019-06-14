بيعيط ودماغه بتوجعه.. اعرفى أسباب الصداع عند الأطفال

كتبت نهير عبد النبى

الصداع من المشاكل المزعجة التى تسبب ألما شديدا فى الرأس وتعبا وإرهاقا فى جميع أنحاء الجسم، فقد يعتقد البعض أن الصداع من المشاكل التى يعانى منها الكبار فقط، لكن الأطفال أيضا يتعرضون للصداع الشديد نتيجة إصابتهم ببعض الأمراض أو التعرض لإصابة فى الرأس.



صداع

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أسباب الإصابة بالصداع عند الأطفال هى

1: الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أو عدوى الأذن والجيوب الأنفية تسبب الصداع المزمن عند الأطفال.

2: خبط فى الرأس أو التعرض لبعض الكدمات والحوادث، تسبب صداع شديد وهنا يجب زيارة الطبيب فورا للاطمئنان على حالة الطفل.



الصداع عند الاطفال

3: الضغط النفسى والقلق والتوتر من الأمور التى تسبب صداع شديد فى الرأس.

4: بعض أنواع الأطعمة والمشروبات قد تسبب الصداع الشديد عند الأطفال ومنها الشيكولاتة والمشروبات الغازية.

5: قد يكون الصداع المستمر عند الأطفال بسبب وجود بعض المشاكل فى الدماغ.

وللحد من من الصداع عند الأطفال يجب الاهتمام بتناول السوائل الطبيعية وخصوصا المياه، مع النوم بعدد ساعات كافية لا تقل عن 7 ساعات فى اليوم والبعد عن الضغط النفسى والعصبى الذى يتعرض له الطفل.