بعد هجوما مطار أبها والناقلتين..حزب الكتائب اللبنانية: نرفض المساس بدول الخليج

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أدان حزب الكتائب اللبنانية، الاعتداءين على مطار أبها جنوبى المملكة العربية السعودية، والهجوم على ناقلتى النفط فى خليج عُمان، مشددا على رفضه أى مساس بسلام دول الخليج.

وأشار الحزب - فى بيان اليوم الجمعة - إلى أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا لأمن المنطقة، خصوصا فى ما يتعلق بالتعرض للمدنيين وتهديد سلامة التجارة الدولية، داعيا إلى تحديد الجهة المسئولة عن ارتكاب هذه الاعتداءات، ومطالبا جميع الأطراف بالتهدئة "وإبعاد نار الحرب عن المنطقة".

وشدد حزب الكتائب اللبنانية على ضرورة تسوية النزاعات فى منطقة الشرق الأوسط، عبر الطرق السلمية من خلال التفاوض، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولى والقوانين الدولية.