"اليوم السابع": لا ضرائب جديدة على المواطنين

تناول عدد "اليوم السابع" الصادر صباح غد السبت، عددٍ من القضايا والمتابعات الهامة، كان على رأسها تنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية 2019، فضلاً عن تأكيد الحكومة بأنه لا ضرائب جديدة على المواطنين، بالإضافة إلى تقديم خدمة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة.

وإلى أهم العناوين:

×× نسور نيجيريا يستهل أمم أفريقيا 2019 بزيارة قناة السويس.. العالم على موعد مع الإعجاز والإبهار فى أرض الكنانة.. الانتهاء من الاستعدادات النهائية للحدث القارى الأهم.. الاستادات جاهزة مع جميع التجهيزات الفنية واللوجستية.. إشادة عالمية بالاستعداد للبطولة.. ورئيس «فيفا»: نثق فى قدرات المصريين

×× دول الجوار تحذر من محاولات أطراف معروفة تقديم الدعم لتنظيمات إرهابية فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى.. خريطة أخطر التنظيمات الإرهابية فى طرابلس.. ميليشيات «ثوار طرابلس » و « 24حرامى » و «الردع الخاصة » و «غنيوة » أبرزها.. تركيا وقطر تقدمان الدعم اللوجيستى والسياسى والإعلامى للمتطرفين

×× الحكومة تنتصر على 13 شائعة فى 12 يومًا.. لا ضرائب جديدة على المواطنين.. لا صحة لبيع رأس توت عنخ آمون.. لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.. لا تغيير فى تنسيق الجامعات.. «التضامن »: ملتزمون بالحد الأقصى لزيادة المعاشات.. و «التنظيم والإدارة » يكشف حقيقة منع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية

×× طلاب الثانوية العامة يبدأون الأسبوع الثانى من الامتحانات.. 117 ألف طالب يؤدون امتحان الاستاتيكا.. ومصادر: تحديد نوعيات معينة من الآلات الحاسبة منعا للغش

×× إحباط تهريب 2 طن حشيش و 8 ملايين قرص كبتاجون.. ثانى ضربة أمنية خلال أيام ضد عمليات تهريب المخدرات داخل البلاد

×× المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الأحياء «عربى ولغات»

×× بدء الكشف عن سرطان الثدى فى 9 محافظات أول يوليو

×× زكى عابدين يعلن تنفيذ أكبر صالة مغطاة فى الشرق الأوسط داخل العاصمة الإدارية