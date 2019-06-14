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النيابة تستعجل تقرير فحص منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك فى "أبو النمرس"

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:10 م
النيابة تستعجل تقرير فحص منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك فى "أبو النمرس" منتجات ألبان - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة نتيجة فحص منتجات ألبان تم ضبطها داخل مصنع بأبو النمرس، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لاتخاذ قرار بشأنها.
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط "عبد المنعم. و" صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص بأبو النمرس، بتجميع كميات من مستلزمات إنتاج الألبان (الجبنة القريش – موتزاريلا) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها داخل عبوات ووضع علامات تجارية مسجلة عليها مثل ( كلاس – برتيشز ) وطرحها للبيع بالأسواق.
 
وبمداهمة المصنع تم القبض على مالكه، وبحوزته طن و600 كيلو من منتجات الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

ابو النمرس

منتجات البان

علامه تجاريه

جبنه قريش

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