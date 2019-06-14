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المليشيات تحكم طرابلس.. طييب ليبى يتعرض لاعتداء وحشى على يد مسلحين بحى الأندلس

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:02 م
المليشيات تحكم طرابلس.. طييب ليبى يتعرض لاعتداء وحشى على يد مسلحين بحى الأندلس الطبيب الليبى المعتدى عليه
كتب : أحمد جمعة

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اعتدت المليشيات المسلحة المنتشرة فى طرابلس على طبيب ليبى يدعى الدكتور "أبو بكر الأجنف"، وذلك بعد سرقة عيادته الخاصة ومتعلقاته فى حى الأندلس بالعاصمة الليبية.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يبرز الدكتور الليبى بعد واقعة الاعتداء عليه بواسطة مسلحين فى طرابلس.

وقال الدكتور أبو الأجنف عبر مقطع الفيديو أنه تعرض لاعتداء وحشى من مسلحين مجهولين فى عيادته بحى الاندلس، مؤكدا ان هذه الواقعة الثانية التي يتعرض فيها للاعتداء من جانب ميليشيات مسلحة لا تعرف القانون أو الرحمة.

وأشار جراح القلب الليبي إلى أنه عالج الكثير من المرضى الليبيين، ولكن لم يعد قادرا على العيش في ليبيا، مؤكداً أنه قرر الرحيل نهائياً عن البلاد بعد تعذيبه وسرقة وتدمير محتويات منزله وعيادته من جانب الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس.


المليشيات المسلحه فى طرابلس

اخبار طرابلس

الاعتداء على طبيب ليبى

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مليشيات طرابلس

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