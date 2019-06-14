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المعلمة رضا بعد سقوطها فى المنيب تعترف: أتاجر بالهيروين لأن أرباحه كبيرة

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:00 ص
المعلمة رضا بعد سقوطها فى المنيب تعترف: أتاجر بالهيروين لأن أرباحه كبيرة هيروين - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترفت ربة منزل، تم القبض عليها، لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة، أنها تقيم ببولاق الدكرور، إلا أنها كانت تتردد على منطقة المنيب، دائرة قسم الجيزة، لترويج بضاعتها على عملائها، خشية رصدها من جانب ضباط قسم بولاق الدكرور.

وأضافت المتهمة الشهيرة بالمعلمة "رضا"، أنها اعتادت الاتجار بمخدر الهيروين، لارتفاع نسبة الأرباح من وراء ترويجه، وأكدت أن الكمية المضبوطة بحوزتها، والبالغة 40 جراما، كانت تستعد لبيعها لعملائها، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليها بالمنيب.

وتم ضبط المتهمة، بعد ورود معلومات للرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار ربة منزل تدعى "رضا" بالمواد المخدرة، وترددها على منطقة المنيب، لترويجها على عملائها.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهمة، ورصد تحركاتها، تمكن الرائد هشام فتحى، معاون مباحث قسم الجيزة، من ضبط المتهمة، وبحوزتها 40 جراما من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمة اعترفت أمام العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، بحيازتها للمضبوطات للاتجار بها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


تجارة المخدرات

تاجرة هيروين

مخدر الهيروين

قسم الجيزة

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