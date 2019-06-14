المعارضة الإندونيسية تطلب من القضاء إبطال نتائج انتخابات الرئاسة

رويترز

طلب محامو زعيم المعارضة فى إندونيسيا، من المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، القضاء ببطلان فوز الرئيس جوكو ويدودو بالانتخابات، وقالوا إن فوزه تم عبر تزوير ممنهج للانتخابات وإساءة لاستعمال السلطة، وجاء ذلك فى بداية نظر المحكمة دعاوى أقامها المرشح الرئاسى الخاسر برابو سوبيانتو وهو جنرال متقاعد يحظى بتأييد المسلمين المحافظين الذين رفضوا الاعتراف بالهزيمة.

وأظهرت النتائج الرسمية التى أعلنتها المفوضية العامة للانتخابات فى الشهر الماضى فوز ويدودو بأكثر من 55% من الأصوات بفارق إحدى عشرة نقطة مئوية عن برابو، وأجريت الانتخابات يوم 17 أبريل، وتسبب النزاع على النتائج فى احتجاجات استمرت أسابيع وسقط فيها قتلى، فيما يطلب برابو من المحكمة الدستورية إلزام المفوضية العامة للانتخابات بإبطال النتائج.