سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 04:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

المعارضة الإندونيسية تطلب من القضاء إبطال نتائج انتخابات الرئاسة

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:00 م
المعارضة الإندونيسية تطلب من القضاء إبطال نتائج انتخابات الرئاسة الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلب محامو زعيم المعارضة فى إندونيسيا، من المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، القضاء ببطلان فوز الرئيس جوكو ويدودو بالانتخابات، وقالوا إن فوزه تم عبر تزوير ممنهج للانتخابات وإساءة لاستعمال السلطة، وجاء ذلك فى بداية نظر المحكمة دعاوى أقامها المرشح الرئاسى الخاسر برابو سوبيانتو وهو جنرال متقاعد يحظى بتأييد المسلمين المحافظين الذين رفضوا الاعتراف بالهزيمة.

وأظهرت النتائج الرسمية التى أعلنتها المفوضية العامة للانتخابات فى الشهر الماضى فوز ويدودو بأكثر من 55% من الأصوات بفارق إحدى عشرة نقطة مئوية عن برابو، وأجريت الانتخابات يوم 17 أبريل، وتسبب النزاع على النتائج فى احتجاجات استمرت أسابيع وسقط فيها قتلى، فيما يطلب برابو من المحكمة الدستورية إلزام المفوضية العامة للانتخابات بإبطال النتائج.

 


المعارضة الاندونيسية

المحكمة الدستورية الاندونيسية

الانتخابات الاندونيسية

انتخابات الرئاسة الاندونيسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عنف وقتلى فى احتجاجات ضد فوز الرئيس الإندونيسى بولاية ثانية.. أنصار المرشح الخاسر يشعلون العاصمة جاكرتا.. 6 قتلى وعشرات الجرحى والشرطة تنفى استخدام الرصاص الحى.. ووزارة الاتصالات تحظر السوشيال ميديا

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:23 م

كلمة للرئيس الإندونيسى بعد إعلان فوزه فى الانتخابات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:46 ص

الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو يفوز بولاية ثانية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:33 ص

الرئيس الإندونيسى يصدر قرارا بنقل عاصمة البلاد من جزيرة جاوة

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:30 م

الرئيس الإندونيسى يعلن فوزه فى انتخابات الرئاسة

الخميس، 18 أبريل 2019 12:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة