القومى للمرأة بالأقصر يواصل حملات "شهر بدور" للقضاء على ختان الإناث

الأقصر – أحمد مرعى

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، من اللقاءات المتنوعة في مدينتي الطود وأرمنت شرقي وغربي المحافظة، ضمن الحملة التوعوية التي تحمل عنوان "شهر بدور" للقضاء علي ختان الإناث والتوعية بخطورتها بجميع محافظات الجمهورية، والتي تمتد على مدار شهر كامل بدءا من 13 يونيو الجارى، وحتى 14 يوليو 2019.

وقالت سعاد سعد ، مقررة فرع القومي للمرأة بالأقصر، إن الحملة أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، حيث تم اختيار هذا الاسم لحملة التوعية نسبة إلى الطفلة "بدور" والتي لقيت مصرعها إثر خضوعها للختان فى عام 2007، وأثارت غضب ومشاعر المواطنين ولذلك تم إعلان هذا اليوم ليكون اليوم الوطنى لرفض هذه الجريمة التي تشهدها أطفالنا من الفتيات.

وبدأت وحدات حماية الطفولة والأمومة بمحافظة الأقصر برئاسة طارق عبد الحميد شحات ، منسق عام محافظة الأقصر للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة فرع الأقصر برئاسة الدكتورة سعاد سعد، حملة توعية للاضرار النفسية والجسدية التي تسببها ختان الإناث، بحضور ممثلين من أعضاء لجان ووحدات الحماية للطفولة والأمومة بالأقصر وممثلين من الأزهر الشريف والكنيسة وممثلين من الصحة والتضامن الاجتماعي والتعليم والشباب والرياضة.



القومي للمرأة بالأقصر يواصل حملات شهر بدور للقضاء علي ختان الإناث



القومي للمرأة بالأقصر يواصل حملات شهر بدور للقضاء علي ختان الإناث



القومي للمرأة بالأقصر يواصل حملات شهر بدور للقضاء علي ختان الإناث



القومي للمرأة بالأقصر يواصل حملات شهر بدور للقضاء علي ختان الإناث