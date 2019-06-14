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القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:13 م
القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية الشرطة السعودية - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن المقدم شاكر بن سليمان التويجرى، المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرى والاستدلال، أسفرت عن القبض على 9 متهمين أقروا بسرقة 60 مركبة فى أربع مناطق مختلفة بالمملكة.

 

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، كشف التويجرى، أن المتهمين منهم مواطن ونازح وسبعة أشخاص من الجنسية السورية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثانى والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامى يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات، وتحريف أرقام هياكلها وبيعها أو تصديرها خارج المملكة.

 

وكشف التويجرى أن المتهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى أربع مناطق مختلفة بالمملكة، ضُبط منها بحوزتهم 17 مركبة، مؤكداً أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

 

 


اليوم السابع بلس

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