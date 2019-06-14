القبض على عاطل بحوزته 92 لفافة هيروين في الغربية

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته 92 لفافة هيروين قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم ثاني المحله الكبرى والقوة المرافقة له من ضبط " أيمن ع ع ل " 45 سنه مقيم دائرة القسم وبحوزته عدد 92 لفافة هيروين ، وهاتفين محمول، مبلغ مالي .

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر واخطار النيابة.