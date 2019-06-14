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القبض على شقيقان أشعلوا النيران بأتوبيس ملك جارهما بكفر شكر

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:30 م
القبض على شقيقان أشعلوا النيران بأتوبيس ملك جارهما بكفر شكر حريق اتوبيس -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ألقت مباحث كفر شكر، اليوم، القبض على شقيقين، وتكثف الجهود لضبط شقيقهما الثالث، لاتهامهم بإشعال النيران في أتوبيس ملك جارهما، إثر خلافات بينهم لصدور قرار تمكين لصالح جارهم صاحب الأتوبيس من شقق مستأجرة طرفهم من منزل ملكه.
 
كان العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر تلقى بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بأتوبيس بناحية قرية تصفا دائرة المركز.
 
أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد يحيى راضي، رئيس مباحث وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.
 
تبين نشوب الحريق بأتوبيس خاص (مينى باص 33 راكب) ملك "م.ز.س"، 38 سنة صاحب مكتب رحلات أثناء تركه أمام مسكنه، وأتت النيران على الجزء الخلفي للأتوبيس من الجانب الأيمن والإطارات الخلفية وبعض الكراسى وتهشم الزجاج الخلفى، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر فى الأرواح.
 
وبسؤال مالك الأتوبيس، اتهم "م.ح"، 40 سنة بائع متجول وأشقائه "ع"، 37 سنة "منجد" و"س"، 35 سنة عامل، بالتسبب في نشوب الحريق، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهم، إثر صدور قرار تمكين لصالحه للشقق المستأجرة طرفهم بالمنزل ملكه محل سكنهم، وتمكن المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر من ضبط المتهمين الأول والثاني، وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما.
 
يجرى ضبط المتهم الثالث، وتم التحفظ على الأتوبيس، وأخطر قسم الأدلة الجنائية، لاتخاذ شؤونه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.
 

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