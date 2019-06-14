سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 05:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية اليابانية تدين الهجوم على ناقلة نفط بخليج عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:49 م
الخارجية اليابانية تدين الهجوم على ناقلة نفط بخليج عمان شينزو ابى رئيس وزراء اليابان
طوكيو أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان السكرتير الإعلامى لوزارة الخارجية اليابانية تاكيشى أوسوجا، اليوم الجمعة، الهجوم الذى تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية بالقرب من مضيق هرمز أمس الخميس، واصفا إياه بأنه "يعد تهديدا لسلام وازدهار اليابان".

وتعهد أوسوجا -فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- بمواصلة العمل على جمع المعلومات وتأمين سلامة الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن اليابان تدين بشدة مثل هذه الهجمات التى تهدد سلامة السفن.

وقال أوسوجا إن مسألة السلامة فى مضيق هرمز تعد أمرا هاما بالنسبة لأمن الطاقة فى اليابان بالإضافة إلى سلام وازدهار المجتمع الدولى بما فى ذلك اليابان.

 


الخارجية اليابانية

اليابان

أخبار اليابان

الهجوم على ناقلة نفط

خليج عمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة