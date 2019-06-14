الخارجية اليابانية تدين الهجوم على ناقلة نفط بخليج عمان

طوكيو أ ش أ

أدان السكرتير الإعلامى لوزارة الخارجية اليابانية تاكيشى أوسوجا، اليوم الجمعة، الهجوم الذى تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية بالقرب من مضيق هرمز أمس الخميس، واصفا إياه بأنه "يعد تهديدا لسلام وازدهار اليابان".

وتعهد أوسوجا -فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- بمواصلة العمل على جمع المعلومات وتأمين سلامة الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن اليابان تدين بشدة مثل هذه الهجمات التى تهدد سلامة السفن.

وقال أوسوجا إن مسألة السلامة فى مضيق هرمز تعد أمرا هاما بالنسبة لأمن الطاقة فى اليابان بالإضافة إلى سلام وازدهار المجتمع الدولى بما فى ذلك اليابان.