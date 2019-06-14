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الجيش الليبى يقضى على 12 عنصر إرهابى فى جبال الهروج جنوب البلاد

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:51 م
الجيش الليبى يقضى على 12 عنصر إرهابى فى جبال الهروج جنوب البلاد قوات الجيش الليبى
كتب : أحمد جمعة

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أكدت قوات الجيش الوطنى الليبى القضاء على 12 إرهابيا تابعين لمجموعة يطلق عليها "الذئاب المنفردة" كانت مختبئة فى جبال الهروج، كما تمكنت من تدمير 6 آليات مسلحة واسترداد آلية عسكرية تابعة للجيش.

وقال الإعلام الحربى التابع للجيش الليبى ، أن العناصر التى تم القضاء عليها تتخذ من جبال الهروج مخبئاً لتنفيذ هجماتها الإرهابية، موضحا أن المجموعة الإرهابية كانت وراء الهجوم المتكررعلى مناطق الفقهاء وتراغن وغدوة جنوبى البلاد،  مشيرة إلى أنه جارى التعامل مع بقية فلول هذه المجموعات الإرهابية فى الجنوب.

وفى سياق متصل، أوضح الاعلام الحربى ، أنه تم تنفيذ أكثر من عشرين هجوم للمليشيات المسلحة على مطار طرابلس الدولى، مؤكدا أن كل هذه المحاولات حدثت مثلها تماماً فى مطار بنينا الدولى بمدينة بنغازى عام 2014 بعد تحالف الجماعات الإرهابية مُحاولةً السيطرة على المطار ولكن كانت بداية النهاية لهذه الجماعات وإنتهت 70% من قواتهم على آسوار المطار ، وأكد الجيش الليبى أنه عازم على تطهير ليبيا من هذه المليشيات والعناصر المتطرفة.

 


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