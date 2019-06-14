افتتاح توسعات المركز الإسلامى في شرم الشيخ

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تم افتتاح التوسعات الجديدة بالمركز الاسلامى بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة ستبذل كل ما فى وسعها من أجل أن يصبح المركز الثقافى مقصدا ووجهة لكل زائرى شرم الشيخ.

وجاء الافتتاح بحضور المحافظ ووزير الأوقاف والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الذي قال إن مثل هذه المراكز الثقافية تضيف منارات للعلم وللثقافة والمعرفة، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيدعم مثل هذه المراكز لتظل مصر قبلة للجميع بما تملكه من مقومات حقيقية تجعل منها منارة فى منطقتنا.