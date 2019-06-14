الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة الجمعة، 14 يونيو 2019 11:01 م وزارة المالية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة: لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين. الحكومة: لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين إحباط تهريب 2 طن حشيش و4 ملايين قرص كبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه ببورسعيد ألمانيا تمنح العالم المصرى هانى عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى رسميا القضاء البريطانى يقضى بـ8 أشهر سجن لمتهمة بقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى الإمارات تطلق أول رائد فضاء عربى إلى المريخ بالتعاون مع مصر والسعودية أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة صور.. منتخب نيجيريا يشيد بقناة السويس بعد زيارتها فى جولة بحرية بصحبة مُهاب مميش الاتحاد الأفريقى لكرة القدم يرفع الإيقاف عن الحكم الدولى جهاد جريشة ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021 لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80% من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70 الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه المزيد من Trending Plus
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