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اضبط مخالفة.. انهيار جوانب غرفة تليفونات ببنى سويف يعرض المارة للخطر

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:00 ص
اضبط مخالفة.. انهيار جوانب غرفة تليفونات ببنى سويف يعرض المارة للخطر غرفة تليفونات
بنى سويف - أيمن لطفى

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يشكو مواطنو مدينة بنى سويف العاصمة من وجود غرفة تليفونات قديمة انهارت جوانبها ما يعرض المارة للسقوط بداخلها نظرًا لوجودها بمنطقة يتجول بها المئات من المارة يوميًا .

"اليوم السابع" رصد الغرفة والتقى مواطنين للحديث عن المشكلة، ويقول ناصر البطل مدير مالى وإدارى اللجنة الطبية بالتأمين الصحي إن غرفة التليفونات أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات بشارع أحمد عرابي  "البحر" على جانب الطريق، وأهملت وتركت منذ فترة فبدأت جوانبها فى الانهيار ما يهدد حياة المارة الذين يسيرون بهذه المنطقة الحيوية التى تضم محطة انتظار سرفيس "تندة ومقعد خشبي"، وماكينة تصوير مستندات بجوار الغرفة، وعلى الجانب الآخر من الطريق مبنى مؤقت لمكتب البريد الرئيسية يقع فى مواجهة الغرفة، علاوة على مبنى نقابة ونادى المعلمين ومطعم مأكولات فى الجانب الآخر من الطريق وعلى مسافة قريبة من الغرفة .

ويلتقط عصام محمد صاحب مقهى، أطراف الحديث قائلاً: برغم وجود غطاء علي الغرفة إلا أن جوانبها تنهار يومًا تلو الآخر،  وخوفًا من سقوط المارة ومن بينهم الأطفال وضعاف النظر وذوى الإعاقة بداخلها، وتعرض حياتهم للخطر، وضعنا بقايا من الطوب والحجارة على الأجزاء المنهارة من جوانب الغرفة ولكنها غير كافية و لم تحل المشكلة نظرًا لاتساع حجم الانهيار بشكل مستمر .

 

 


غرفة تليفونات

بنى سويف

التامين الصحى

مدينه بنى سويف

تليفونات بنى سويف

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