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ازالة 1525حالة إشغال ثابت ومتحرك خلال حملات مكثفة بالبحيرة

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:49 م
ازالة 1525حالة إشغال ثابت ومتحرك خلال حملات مكثفة بالبحيرة إزالة التعديات -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة على ضرورة  تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظاً على الرقعة الزراعيةبالاضافة إلى  ضرورة تفعيل حملات المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بشكل يومي لتيسير الحركة المرورية وإستعادة هيبة الدولة وحفاظاً علي الشكل الحضارى للمراكز و المدن.
 
وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية والأجهزة الأمنية ، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 1100 مخالفة إشغال طريق بنطاق مدينة كفر الدوار  وازالة 150 إشغال ثابت ومتحرك بمدخل مدينة إيتاي البارود ، وكذلك إزالة مبانى بالطوب الأبيض الحجرى علي مساحة 51 متر ورفع عدد 275حالة إشغال بدمنهور شملت شارع أحمد عرابي وكوبري إفلاقة  ، كما أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات بشارع طريق رشيد - المحمودية وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
 
 

اخبار البحيرة

حملات اشغالات

تعديات

دمنهور

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