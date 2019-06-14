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إطلاق مبادرة "من أجل هواء نظيف" للاحتفال باليوم العالمى للبيئة بقنا

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:17 م
إطلاق مبادرة "من أجل هواء نظيف" للاحتفال باليوم العالمى للبيئة بقنا تلوث هواء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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نفذ الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بقنا، مبادرة وحملة للتوعية البيئية تحت عنوان "من أجل هواء نظيف" ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمى لهذا العام حول التغلب على تلوث الهواء. 

تضمنت الحملة تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع جهات مختلفة، ومنها المعهد العالى للخدمة الاجتماعية وقصر ثقافة قوص ومركز شباب الترامسة وجمعية عزاء للتنمية بفرشوط، واستهدفت قطاع عريض من الشباب والطلائع والمرأة، حيث تناولت الموضوعات المتعلقة بتلوث الهواء ومصادره وطرق الحد منه سواء باعادة تدوير المخلفات والتشجير والتركيز على دور المواطن فى مواجهة تلوث الهواء وخاصة المرأة.

كما تم التعريف خلال الحملة باليوم العالمى للبيئة والذى يحتفل به الآلاف فى جميع أنحاء العالم فى 5 يونيو من كل عام، و توضيح حقائق عن تلوث الهواء على مستوى العالم، وجهود وزارة البيئة المصرية للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء ومنها اقامة محطات الرصد الذاتى للانبعاثات والشبكة القومية لرصد الانبعاثات للمنشآت الصناعية، و تحويل السيارات والمصانع للعمل بالغاز الطبيعى، وإقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا التوعية البيئية بالترشيد و خفض الاستهلاك وإعادة تدوير، والنجاح فى القضاء على السحابة السوداء، ووضع استراتيجية التخلص الآمن من المخلفات.


تلوث الهواء

السحابة السوداء

يوم البيئة العالمى

اعادة التدوير

المخلفات

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