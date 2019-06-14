إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق بلبيس الصحراوى

استقبلت مستشفى بلبيس العام بالشرقية، 8 مصابين، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهره بلبيس الصحراوى.

وأكد الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية ، انه تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة الدكتور هشام مسعود، تم رفع درجة الطوارئ بالمستشفي، و تقديم العلاج اللازم للمصابين، حيث تنوعت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة، مضيفا انه تم تحويل حالتين للمستشفي الزقازيق العام و الأحرار التعليمي لحاجتهم لجراحات عاجلة، بينما تم تقديم العلاج ل6 مصابين بين كسور و جروح متوسطة وبسيطة.