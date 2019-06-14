إصابة 4 أشخاص بينهم سيدتين خلال مشاجرة بقرية بياض العرب فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدتان، اليوم الجمعة، فى مشاجرة بقرية بياض العرب بمنطقة شرق النيل التابعة لمركز بنى سويف .

انتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "عزت أ .ش" 22 سنة، عامل، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، "أحمد ش .أ" 35 سنة، عامل كاوتش، مصابا بجرح قطعى بالوجه 3 سم، "عزه ع .ع" 62 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، سحر ح .ع 55 سنة، مصابة بسجحات بالجسم وجميعهم مقيمون ببياض العرب وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وانتقلت ضباط مركز شرطة بنى سويف إلى محل الواقعة وذلك لضبط طرفى المشاجرة والسيطرة عليها.