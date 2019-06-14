أولياء أمور الطلاب بالشرقية يطالبون باستخراج الشهادة الصحية من الوحدات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب أولياء أمور الطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائى رئيس مجلس الوزراء والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور جمال سلامة مدير عام التأمين الصحي بالشرقية بفتح منافذ أكبر لإنهاء الإجراءات الورقية الخاصة بأبنائهم للالتحاق بالصف الأول الابتدائى.

وقالت صفية عبد التواب من مركز أبو كبير أنا بنتى تمت 6 سنوات وهذا موعد التقديم للمدارس ومسئولو التربية والتعليم ربطوا التقديم بضرورة تقديم الشهادة الصحية من منافذ التأمين الصحى "والتى تحولت إلى مكان متكدس أشبه بأفران الخبز أيام زمان البهدلة".

وأشار إبراهيم السيد من مركز كفر صقر ولى أمر إلى معاناة أولياء من أجل الحصول على البطاقات الصحية من أماكن معينة في الزقازيق أبو كبير وكفر صقر وشتى المراكز، التي تتسم بزحام شدد غير مبرر.

وقال عبده مكاوى من قرية شنبارة الميمونه مركز منيا القمح أن قريته قرية كبري وبها جميع الخدمات وبها مستشفى يمكن توزيع البطاقات به وتوفير الجهد والوقت على الأهالي.

فيما قال أحمد مصطفى من مركز أبو كبير أن الوحدات الصحية يمكن أن نقوم بإعطاء الشهادات الصحية لأولياء الأمور بدلا من منافذ التأمين الصحي وبالتالي يخف الزحام والتكدس لأن الوحدات المنتشرة بالقرى وسط المراكز كلها، وهذا لا يتطلب أي إجراءات خاصة غير توجيه وتكليف من المسؤولين بتوفير البطاقات الصحية في مدرسة أو مستشفى في تلك القرى البعيد نسبيا عن منافذ التأمين الصحى حيث أن مواعيد التقديم الآن.

من جانبه أكد الدكتور جمال سلامة مدير التأمين الصحى بالشرقية أنه بخصوص الزحام للتقدم، لمراحل التعليم سوف يتم فتح منافذ جديدة من أول الأسبوع القادم لتخفيف الزحام نظرا لظروف الامتحانات حاليا وانشغال المدارس بلجان الثانوية العامه والأزهرية.