سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 06:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

أمير سعودى يهاجم قطر بعد دفاعها عن إيران رغم نشر الجيش الأمريكى فيديو يؤكد تورطها

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:02 ص
أمير سعودى يهاجم قطر بعد دفاعها عن إيران رغم نشر الجيش الأمريكى فيديو يؤكد تورطها الأمير السعودى عبد الرحمن بن مساعد
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس نادى الهلال السعودى الأسبق ومالك نادى شيفيلد يونايتد الإنجليزى، هجومًا على قطر وقناة الجزيرة، بعد دفاعها عن إيران فى حادث ناقلتى النفط فى خليج عمان.

 

وقال بن مساعد، عبر حسابه على تويتر: "قالت الخارجية القطرية أنه من عدم المنطق إتهام إيران بحوادث الخليج ودافعت الجزيرة وإعلاميوها وضيوفها باستماته عن إيران، ما عساهم يقولون الآن بعد الفيديو الذى أظهره الأمريكيون للزورق الإيرانى وهو يزيل اللغم الذى لم ينفجر فى الناقلة؟".

عبد الرحمن بن مساعد
عبد الرحمن بن مساعد

 

ونشر الجيش الأمريكى، مقطع فيديو يظهر الحرس الثورى الإيرانى يزيل لغمًا لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتى نفط تعرضتا لهجمات فى خليج عمان، أمس الخميس، فضلاً عن صورة تظهر لغمًا فيما يبدو قبل إزالته من أمام ناقلة نفط يابانية.


عبد الرحمن بن مساعد

الامير عبد الرحمن بن مساعد

ايران

قطر

قناة الجزيرة

خليج عمان

حادث خليج عمان

اخبار

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران فى الهجوم على ناقلتى النفط بخليج عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:00 ص

وزير الصناعة اليابانى: هجمات خليج عُمان لن تؤثر على إمدادات الطاقة اليابانية

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:00 ص

مندوب الكويت بالأمم المتحدة: مجلس الأمن لم يصدر قرارات بشأن حادث خليج عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:38 ص

بعثة إيران بالأمم المتحدة تتنصل من مهاجمة ناقلتى النفط بخليج عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:24 ص

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة